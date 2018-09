La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Shazam da parte di Apple, annunciata negli scorsi mesi ma poi bloccata da un'indagine aperta dall'istituzione comunitaria lo scorso aprile. Paesi come la Francia, la Spagna e la stessa Italia avevano infatti chiesto che venisse accertata la mancata violazione delle regole dell'antitrust: secondo il commissario Margrethe Vestager, responsabile delle politiche relative all'equa concorrenza, l'acquisizione di Shazam da parte di Apple avrebbe potuto portare alla creazione di un monopolio. Rischio che secondo l'Antitrust europeo non esiste in quanto Apple e Shazam "offrono principalmente servizi complementari che non competono tra loro" (Apple offre servizi di musica in streaming, mentre Shazam è un'applicazione che riconosce titoli e interpreti delle canzoni). La stessa Vestager ora dichiara che "l'acquisizione da parte di Apple non ridurrà la concorrenza nel mercato della musica digitale in streaming". Altro timore sollevato in sede europea era quello relativo all'eventuale accesso, da parte di Apple, a informazioni sensibili - dal punto di vista commerciale - dei clienti dei suoi competitors. A tal proposito, il commissario fa sapere che la nuova entità "non sarebbe in grado di escludere fornitori concorrenti di servizi di musica in streaming accedendo a informazioni commercialmente sensibili sui loro consumatori".