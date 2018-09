Come suonava "17 days", prima che Prince la registrasse per il lato b di "When doves cry", il primo singolo estratto dall'album "Purple rain"? La demo della canzone sarà contenuta all'interno di "Piano & a microphone 1983", il disco realizzato pescando materiale tratto da una cassetta inedita che il folletto di Minneapolis registrò al pianoforte nello studio della propria casa nel 1983. È stata pubblicata in rete oggi, come nuova anticipazione del disco - dopo "Mary don't you weep", nella colonna sonora del film di Spike Lee "Blackkklansman": potete ascoltarla proprio qui sotto.

"Piano & a microphone" conterrà nove tracce, per un totale di 35 minuti di musica: tra le demo contenute nel disco anche quelle di "Purple rain", "International lover" e "Why the butterflies".