Tornata alla ribalta grazie al disco antologico "Amici non ne ho... ma amiche sì!" del 2016 (e al concerto-evento per i quarant'anni di carriera all'Arena di Verona) e alla recente collaborazione con i Boomdabash per "Non ti dico no", Loredana Berté annuncia titolo e data d'uscita del suo nuovo album di inediti - il primo in tredici anni.

La nuova fatica discografica della leonessa del rock italiano è "Liberté": il disco, al quale la voce di "Non sono una signora" ha lavorato negli ultimi due anni, è l'ideale seguito di "Babyberté" del 2005, nonché sedicesimo album di inediti della sua carriera.

Il disco uscirà il prossimo 28 settembre. Prodotto da Luca Chiaravalli, che negli ultimi anni ha contribuito al rilancio di Nek (producendo l'album "Prima di parlare", contenente la sanremese "Fatti avanti amore") e di Paola Turci (ha affiancato la cantautrice romana nelle lavorazioni dell'album "Il secondo cuore"), l'album conterrà brani firmati da autori come Gaetano Curreri, Maurizio Piccoli, Ivano Fossati (diversi cavalli di battaglia della Berté, come noto, portano la sua firma), ma anche Federica Abbate e Cheope (che per la cantante hanno scritto "Una donna come me") e Fabio Ilacqua (già collaboratore di Francesco Gabbani, presente tra gli autori del disco della Berté con "Anima carbone").

Ecco, di seguito, la tracklist:

"Intro"

"Liberté"

"Maledetto luna-park"

"Babilonia"

"Una donna come me"

"Messaggio dalla luna"

"Anima carbone"

"Tutti in paradiso"

"Davvero"

"Gira ancora"

"Non ti dico no"

"Outro"