Nuovo singolo per il progetto Silk City, il duo composto da Mark Ronson e Diplo. Dopo "Only can get better" (con Daniel Merriweather), "Feel about you" (con Mapei) e "Loud" (con GoldLink e Desiigner), arriva ora "Electricity": la voce è quella di Dua Lipa, la cantante britannica - ma di origini kosovare - che negli ultimi mesi ha scalato le classifiche internazionali con singoli come "One kiss", "IDGAF" e "New rules". Potete ascoltare la traccia proprio qui sotto:

Mark Ronson e Diplo sono tra i principali produttori del "nuovo" pop internazionale. Classe 1975, nel corso della sua carriera fino ad oggi Ronson ha messo mano a dischi di artisti come Lily Allen, Robie Williams, Amy Winehouse (celebre la loro rivistazione di "Valerie" degli Zutons), Adele, Bruno Mars, Paul McCartney, Lady Gaga e i Queens of the Stone Age (ha prodotto l'ultimo album di Josh Homme e compagni, "Villains", uscito lo scorso anno). Ha all'attivo anche quatto album: "Here comes the fuzz" del 2003, "Version" del 2007, "Record collection" del 2010 e "Uptown special" del 2015 (contenente la hit "Uptown funk", con Bruno Mars).

Diplo, invece, ha prodotto pezzi per M.I.A., Drake, Beyoncé, Britney Spears e Madonna. È inoltre membro del progetto Major Lazer, che negli ultimi anni ha piazzato più di una hit nelle classifiche internazionali (l'ultima è "Let me live", con i Rudimental, Anne-Marie e Mr Eazi, tra i tormentoni dell'estate 2018) e con Skrillex ha formato il duo EDM Jack Ü.