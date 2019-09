Signore e signori, il leggendario Jerry Lee Lewis

Il 29 settembre 1935 a Ferriday (Louisiana) nasce Jerry Lee Lewis. Il 29 settembre 2018 Jerry Lee Lewis, detto il Killer, compie 84 anni. Una leggenda vivente se ne esiste una. Musicista imprescindibile per il rock and roll degli albori e per la country music degli anni sessanta. Personaggio sopra le righe sul palco come nella vita: sette matrimoni conditi dalla nascita di sei figli; il primo matrimonio quando ancora era minorenne; il terzo con una cugina di soli 13 anni; la quarta moglie morta annegata in una piscina; la morte del figlio 19enne in un incidente stradale; alcool e droga in buona quantità; per scherzo un giorno puntò una pistola verso il suo bassista e credendola scarica lo colpì al petto; la quinta moglie morta per overdose.

Una vita rockenroll nel senso più deleterio del termine. Un sopravvissuto alla sua leggenda. La leggenda di un grande musicista che con il suo pianoforte incendiava la platea (e anche il pianoforte). In alto i calici, lunga vita a Jerry Lee e alla sua musica che potete ascoltare nelle pagine seguenti.