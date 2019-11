Peaches compie gli anni: tutte le sue collaborazioni su singolo, da Iggy Pop alle Chicks on Speed

Oltre ad averci regalato alcuni dei titoli di dischi e canzoni più oltraggiosamente divertenti degli ultimi anni ("Fatherfucker", "Impeach My Bush", "Shake Yer Dix", "Dick in the Air" e altri: l'elenco è lunghissimo) Merrill Beth Nisker, l'eclettica compositrice e perfomer canadese residente a Berlino, ha saputo iniettare nel mainstream quella dose di rivoluzionaria pazzia che alla musica di consumo mancava da anni: se ne sono accorti, negli anni, figure di primo piano come - tra le altre - Pink, Christina Aguilera e i Major Lazer, che non hanno mancato di coinvolgere l'eroina dell'undergound militante in alcune delle loro produzione.

Peaches, che oggi compie 53 anni, è una figura del tutto atipica sul panorama musicale mondiale: capace di dominare l'elettronica con piglio e atteggiamento punk in tutto e per tutto, la Nisker ha raccolto molto meno di quanto abbia seminato, restando sì una figura di culto presso grandi appassionati e stampa specializzata pur senza riuscire a conquistare definitivamente la fama su larga scala che avrebbe meritato, nonostante le boutade provocatorie certamente forti e senza compromessi, ma sempre intelligenti e ironiche, che - specie di fronte a un mainstream sempre più volgare - non dovrebbero far gridare allo scandalo più nessuno. Per festeggiare la ricorrenza, abbiamo compilato la lista completa di singoli realizzati da Peaches nel corso degli anni in collaborazione con alcuni illustri esponenti della scena musicale mondiale. Buon ascolto!