Il prossimo 18 ottobre i R.E.M. spediranno nei negozi un nuovo cofanetto antologico. Si intitola "R.E.M. at the BBC" e conterrà le registrazioni di alcune sessioni tenute dalla band di "Losing my religion" per la BBC tra il 1984 e il 2008. Tra il materiale presente nel cofanetto si segnala la registrazione di un concerto tenuto nel 1984 al Rock City di Nottingham, quella del loro set da headliner al festival di Glastonbury nel 1999 e quella di un concerto intimo tenuto nel 2004 alla St. James Church di Londra.

Il cofanetto contiene ben otto cd e un dvd: all'interno di quest'ultimo sono incluse le partecipazioni dei R.E.M. a programmi come "Later... With Jools Holland" e "Top of the pops", ma anche il documentario "Accelerating backwards" (dedicato ai rapporti tra i R.E.M. e la BBC e contenente interviste a Michael Stipe, Peter Buck e Mike Mills, realizzate lo scorso mese in occasione del South by Southwest).