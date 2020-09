Ricordiamo la cantante dei Cranberries - nata il 6 settembre 1971 e morta il 15 gennaio del 2018 - con una video gallery che riassume la sua carriera: non solo le canzoni registrate insieme alla rock band irlandese, ma anche qualche brano tratto dai suoi due album come solista ("Are you listening?" del 2007 e "No baggage" del 2009) e le collaborazioni più significative.