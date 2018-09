Per la prima volta le tracce audio dell’esibizione dei Queen al “Live Aid” vengono pubblicate come parte integrante della colonna sonora di “Bohemian Rhapsody”, il film che sarà proiettato nelle sale italiane dal 29 novembre per celebrare i Queen. Registrate durante lo storico concerto tenutosi allo stadio di Wembley a Londra nel luglio 1985.

L’album presenta anche altri rari brani dal vivo, nuove versioni dei loro successi ed una selezione delle migliori registrazioni in studio, fra cui 11 canzoni che hanno raggiunto la vetta delle chart.

La prima mondiale del film “Bohemian Rhapsody” sarà proiettata nel Regno Unito il 23 ottobre e dall’inizio di novembre sarà disponibile in tutto il mondo. Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joe Mazzello interpretano rispettivamente Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon; Lucy Boynton vestirà i panni di Mary Austin, compagna di vita di Freddie. La colonna sonora, viene pubblicata in CD e in digitale il 19 ottobre.

Le 22 canzoni sono state prodotte da Brian May e Roger Taylor, in collaborazione con gli assistenti di studio Justin Shirley-Smith, Kris Fredriksson e Joshua J Macrae, mentre Adam Ayan e Bob Ludwig si sono occupati del Mastering.

Brian May ha inoltre ideato una nuova versione della famosa 20th Century Fox Fanfare, arrangiandola con il suo inconfondibile sound unito alle percussioni di Roger Taylor; il risultato è una sorprendente fanfara di apertura perfettamente adeguata al film.

“Fat Bottomed Girls” è inedita ed arriva dagli spettacoli di Parigi del 1979 (“Jazz” world tour), “Now I’m Here” è stata registrata nel 1975 all’Hammersmith Odeon di Londra in occasione della sfilata della vigilia di Natale e il duetto tra Freddie e Brian in “Love of My Life” è parte del festival “Rock in Rio” del gennaio 1985. Le registrazioni in studio dell’album sono stati rimasterizzati da Bob Ludwig nel 2011.

“Doing All Right” era stata originariamente registrata dagli Smile, la band prodromica dei Queen, composta da Brian e Roger con il cantante Tim Staffell. Quando Tim se ne andò, Roger e Brian si unirono a Freddie per formare i Queen, che la reinterpretarono includendola nel loro primo album. Per ricreare la versione originale degli Smile, Brian e Roger si sono riuniti con Staffell agli Abbey Road Studios per registrare nuovamente “Doing All Right” e completare la colonna sonora di “Bohemian Rhapsody”. Questa session, con le voci di Roger, Tim e Brian è stata dunque realizzata quasi 50 anni dopo la registrazione originale degli Smile.

Tracklist:

1. 20th Century Fox Fanfare 0:25

2. Somebody To Love 4:56

3. Doing All Right... revisited (Performed by Smile) 3:17

4. Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow) 3:56

5. Killer Queen 2:59

6. Fat Bottomed Girls (Live In Paris) 4:38

7. Bohemian Rhapsody 5:55

8. Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon) 4:26

9. Crazy Little Thing Called Love 2:43

10. Love Of My Life (Rock In Rio) 4:29

11. We Will Rock You (Movie Mix) 2:09

12. Another One Bites The Dust 3:35

13. I Want To Break Free 3:43

14. Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie) 4:04

15. Who Wants To Live Forever 5:15

16. Bohemian Rhapsody (Live Aid) 2:28

17. Radio Ga Ga (Live Aid) 4:06

18. Ay-Oh (Live Aid) 0:41

19. Hammer To Fall (Live Aid) 4:04

20. We Are The Champions (Live Aid) 3:57

21. Don't Stop Me Now… revisited 3:38

22. The Show Must Go On 4:32