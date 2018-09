I Dead Can Dance, ovvero Lisa Gerrard e Brendan Perry, annunciano per il 2 novembre l’uscita di “Dionysus”. Il nuovo è suddiviso in due atti: Act I: Sea Borne - Liberator of Minds - Dance of the Bacchantes, Act II: The Mountain - The Invocation - The Forest – Psychopomp.

Il duo anglo-australiano presenterà il nuovo disco in Europa in tour tra il maggio e il giugno del prossimo anno. Due appuntamenti, il 26 e il 27 maggio, saranno dedicati all’Italia allor che si esibiranno al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I biglietti, rigorosamente nominali, saranno disponibili sui circuiti ufficiali Vivaticket e Ticketone dalle ore 11.00 di venerdĂŹ 7 settembre.