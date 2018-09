La MusiCares Person of the Year 2019 è la 72enne stella della musica country e attrice Dolly Parton, che succede ai Fleetwood Mac, insigniti del medesimo ‘titolo’ nel 2018.

La cerimonia si terrà il prossimo 8 febbraio al Los Angeles Convention Center nell’annuale serata di gala il cui ricavato andrà a MusicCares, l’organizzazione che supporta i musicisti in difficoltà . La prestigiosa onorificenza è stata assegnata a Dolly Parton, primo artista del genere country a riceverla, per ‘i suoi notevoli successi creativi e il suo impegno a sostegno di tutta una serie di cause attraverso la sua Fondazione Dollywood’.

La Parton ha dichiarato:

"Sono entusiasta per essere stata indicata come MusiCares Person of the Year. È ancora più speciale sapere che il ricavato del gala va a beneficio dei musicisti che ne hanno bisogno. Non vedo l'ora di ascoltare i grandi artisti che canteranno la mia musica".

Il presidente della MusicCares Foundation Neil Portnow dal canto suo ha aggiunto: