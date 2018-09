Reduce dalla presentazione della pellicola “Suspiria”, diretta da Luca Guadagnino, all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, per la quale si è occupato della colonna sonora, il frontman dei Radiohead ha annunciato l’uscita della musica da lui composta per il regista palermitano: l'album di Thom Yorke “Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)” sarà disponibile dal prossimo 26 ottobre (XL Recordings) in formato doppio CD, digitale e doppio vinile rosa.

Le 25 tracce originali del musicista britannico, composte per quello che si presenta come il remake dell’horror di Dario Argento del 1977, includono partiture strumentale, brani interstiziali, interludi e canzoni con strutture più tradizionali in cui è presente la voce di Yorke, come "Unmade", "Has Ended" e "Suspirium", il primo singolo, il cui tema ricorre in tutto il film, estratto dall’album. Quest'ultimo si può già ascoltare, accompagnato dal video animato di Ruff Mercy:

“Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)” è stato scritto e arrangiato da Thom Yorke, registrato e prodotto da lui e Sam Petts-Davies. Hanno partecipato alla realizzazione dell'album anche la London Contemporary Orchestra and Choir, Noah Yorke alla batteria in "Has Ended" e "Volk", e Pasha Mansurov, al flauto in "Suspirium".

Ecco la tracklist dell’album (relativa al formato doppio CD):

CD1

A Storm That Took Everything

The Hooks

Suspirium

Belongings Thrown in a River

Has Ended

Klemperer Walks

Open Again

Sabbath Incantation

The Inevitable Pull

Olga's Destruction (Volk tape)

The Conjuring of Anke

A Light Green

Unmade

The Jumps

CD2

Volk

The Universe is Indifferent

The Balance of Things

A Soft Hand Across your Face

Suspirium Finale

A Choir of One

Synthesizer Speaks

The Room of Compartments

An Audition

Voiceless Terror

The Epilogue