Lo storico frontman dei System of a Down, il cinquantunenne Serj Tankian, ha confermato di essere al lavoro su della nuova musica. È un post pubblicato dallo stesso sul suo profilo Instagram a testimoniarlo. Il cantante ha infatti scritto: “È un weekend di lavoro e di mixaggio, miscelo caffè e canzoni per il futuro”. Da fonti estere la notizia sarebbe riconducibile a una possibile e imminente uscita di un EP solista del cantante, visto che lo stesso Tankian nei mesi scorsi aveva affermato: “Ho cinque canzoni pronte per esser pubblicate, le avevo pensate per i System of a Down, ma non credo possano funzionare per la band”.

Mentre il futuro del gruppo sembra piuttosto incerto, Serj Tankian si appresta quindi a ritornare sulle scene dopo che aveva fatto il suo esordio artistico come poeta, nel 2001, con una raccolta di poesie intitolate “Cool Gardens”, seguita poi da una seconda, “Glaring Through Oblivion”. Importante anche la sua carriera da solista, iniziata nel 2007, con l’album “Elect the Dead” e ferma, al momento, con il quarto album “Orca- Symphony n.1”. Con la sua storica band sono cinque gli album in studio, con l'ultimo fermo al palo dal 2005, "Hypnotize".