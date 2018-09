Noel Gallagher e Paul Weller, che sabato sera si sono esibiti insieme sul palco del Downs Festival di Bristol, hanno offerto al pubblico un paio di chicche. L'ex Oasis (reduce da una serie di concerti sui palchi dei principali festival europei per promuovere il suo ultimo album "Who built the moon?") e l'ex frontman degli Jam hanno proposto dal vivo una cover di un classico dei Beatles come "All you need is love" e la loro versione (in duetto) di "Town called malice", brano pescato dal repertorio degli stessi Jam (pubblicato nel 1982, il singolo - tratto dall'album "The gift" - portò la band guidata da Weller direttamente alla posizione numero uno della classifica britannica). Il pubblico, a quanto pare, ha decisamente apprezzato le sorprese: trovate i video proprio qui sotto.

Noel Gallagher and Paul Weller jamming to A Town Called Malice in Bristol tonight



📷 jojoharper pic.twitter.com/w7EXQDYfsh — Mainly Oasis (@MainlyOasis) September 1, 2018