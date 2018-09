Quando manca ormai poco all'uscita del loro nuovo album "Love" (uscirà il 21 settembre), i Thegiornalisti pubblicano un'altra anticipazione del disco, dopo "Questa nostra stupida canzone d'amore" e "Felicità puttana" (tra i tormentoni dell'estate 2018). Da venerdì 7 settembre sarà infatti disponibile il nuovo singolo del trio guidato da Tommaso Paradiso, "New York". Il frontman lo racconta così:

"Nella mia testa New York è una canzone che potrebbe piacere a tutti e per tutti intendo dai ragazzini di quattro anni a mia nonna. È un classico per me. Il testo l’ho scritto una mattina su un taxi mentre stavo andando in studio di registrazione per un altro lavoro. L’ho tirato via di getto. Avevo tutte queste immagini nitide davanti agli occhi che sono venute fuori da sole. Forse perché avevo dormito male o ero turbato per qualcosa o mi sono sentito molto solo quella mattina. Tutte e tre le cose probabilmente. Con Dario Faini, il produttore, abbiamo scritto la musica. Ed è uscita New York. Sicuramente sia a livello di testo sia a livello di musica ha lo special migliore che abbia mai scritto".