Alvaro Soler in concerto al Forum di Assago. La popstar spagnola, che nel nostro paese ha raggiunto la popolarità grazie a singoli come "El mismo sol", "Sofia", "La cintura" e alla partecipazione come giudice a "X Factor", ha annunciato un concerto all'arena milanese in programma per il prossimo 9 maggio.

I biglietti per il concerto di Alvaro Soler al Forum di Assago saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10 di mercoledì 5 settembre. Dalle ore 10 di giovedì 6 settembre sarà invece possibile acquistarli su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Alvaro Soler pubblicherà il prossimo 7 settembre il suo nuovo album in studio, "Mar de colores".