Nel corso di una chiacchierata con il britannico Sunday Times il polistrumentista di Liverpool si è addentrato nel ricordo della volta in cui, negli anni passati, assunse la dimetiltriptammina, sperimentando una visione divina. Paul McCartney racconta, infatti, di aver visto Dio, in questi termini:

Una volta ho preso una droga, la DMT. Eravamo il gallerista Robert Fraser, io, un paio d'altri. Siamo rimasti immediatamente inchiodati al divano. Ed io ho visto Dio, questa incredibile cosa torreggiante, e sono rimasto toccato.

scrive l’Ansa, riprendendo il giornale britannico. Prosegue, poi, così Macca nella descrizione di quanto vissuto:

Era enorme. Una muro enorme del quale non potevo vedere la cima e io ero ai suoi piedi. E chiunque altro direbbe che è solo la droga, un’allucinazione, ma noi abbiamo sentito di aver visto una cosa più grande di noi.

Non è un mistero che la leggendaria formazione britannica sperimentasse diverse droghe e lo stesso McCartney era entrato nei dettagli dell’utilizzo di sostanze da parte della band in un’intervista concessa al magazine britannico Uncut parecchi anni fa, nella quale spiegava come si trattasse solo di quello che “tutti facevano, in una forma o nell’altra. Non eravamo diversi”.

L’ex Beatles darà il via il prossimo 17 settembre al suo “Freshen Up” tour a supporto della sua ultima prova di studio, “Egypt Station”, in uscita il 7 settembre. Dopo la prima manciata di date nordamericane, McCartney si sposterà in Asia ed Europa – l’Italia, ahinoi, al momento non c’è – per poi tornare negli States.