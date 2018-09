Justin Vernon, la mente dietro al progetto Bon Iver, ha speso qualche parola a proposito del suo coinvolgimento nell’ultima fatica discografica di Eminem, “Kamikaze”, uscita a sorpresa il 31 agosto – ma al momento disponibile solo sulle piattaforme streaming - a soli otto mesi di distanza dal precedente “Revival”. La voce dell’autore di “For Emma, Forever Ago” è presente, ma non accreditata, nel brano “Fall”, il decimo di “Kamikaze”. Nel pezzo il rapper di Detroit utilizza un linguaggio poco lodevole nei confronti di colleghi quali, in particolare, Tyler, The Creator, al quale rivolge le parole: “Tyler non crea niente, capisco perché ti definisci un finocchio, puttana”. Interrogato dai fan circa il suo punto di vista sul brano, l’artista statunitense ha spiegato che non era in studio con Eminem per la registrazione del brano: “È venuta da una sessione con BJ Burton e Mike Will. Non sono un fan del messaggio, si è già visto”, ha scritto Vernon. Raccontando anche di aver chiesto che la canzone venisse modificata: “Vorrei che ci avessero ascoltati quando abbiamo chiesto loro di modificarla”.

Scorrendo tra i vari tweet leggiamo anche che “Eminem è uno dei migliori rapper di tutti i tempi”. E inoltre: “Non è questo il momento di criticare la gioventù, è il momento di ascoltare. Di agire. Non è certo il momento per gli insulti”. Ma la conclusione di Vernon, in un ultimo tweet, è amara: “Mi ero sbagliato e uccideremo questa canzone”.

Tyler, The Creator non è l’unico finito nel mirino del decimo album in studio di Slim Shady, che nel disco attacca anche, ad esempio, artisti come Drake, Earl Sweatshirt e Lil Yachty.