Bruce Springsteen ha trascorso gli ultimi 10 mesi occupato con i suo spettacoli a Broadway. Il tutto dovrebbe terminare il prossimo 15 dicembre (salvo un'altra estensione, ovviamente.) Con l’avvicinarsi del traguardo, i fan cominciano a chiedersi cosa succederà al Boss, e ora potremmo avere i primi suggerimenti per una risposta.

Il produttore Ron Aniello, che ha lavorato agli ultimi due album di Bruce con la E Street Band, “High Hopes” del 2014 e “Wrecking Ball” del 2012, ha postato alcune foto delle sessioni in studio su Instagram (tramite Wicked Local). Due post in particolare sono del batterista della E Street Max Weinberg in quello che sembra essere lo studio di Colts Neck in New Jersey di Springsteen.

So, who knows what song @EStreetMax is playing here in @springsteen Colts Neck studio? Or is Ron Aniello just trolling us 😂😂😂 pic.twitter.com/awvtdf5hsu — Greasy Lake (@GreasyLake) August 28, 2018

Come riportato da Consequence of Sound, i video sono stati pubblicati all'incirca domenica o lunedì di questa settimana, giorni in cui Bruce era fuori da Broadway.

Naturalmente, c'è da dire anche che la collega nell’E Street e moglie di Springsteen, Patti Scialfa, sta lavorando ad un nuovo album da solista, o che queste sessioni potrebbero essere correlate ad un imminente cofanetto “Nebraska / Born in the USA”. Alcuni, sui social media, suggeriscono addirittura che Weinberg stia suonando una cover di "Do not Bring Me Down" degli ELO.

È impossibile sapere con certezza cosa significhi veramente tutto questo, ma ogni volta che la E Street Band è in studio qualcosa sta per succedere, e il Boss non è molto lontano.

Nel frattempo, la Appleseed Recordings, etichetta specializzata in canzoni di protesta e impegno civile fondata nel 1997 da Jim Musselman, pubblicherà il prossimo 19 ottobre "Appleseed’s 21st Anniversary: Roots and Branches", compilation celebrativa che includerà le riletture inediti di classici della canzone impegnata registrati da Bruce Springsteen, Tom Morello, Donovan e molti altri.