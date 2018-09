Tra i gruppi di synth-pop-rock che hanno avuto maggiore successo non si possono dimenticare gli Eurythmics. Duo formato dalla cantante Annie Lennox e dal chitarrista e produttore Dave Stewart. Un successo che va ascritto in parte uguale al grande talento di entrambi. Se Annie era, ed è, in possesso di una voce e di una presenza scenica davvero fuori dal comune, non vanno dimenticate e sottovalutate le capacità musicali di Dave che, nella giornata di oggi, festeggia il suo 66esimo compleanno.

La perizia di Dave si è formata navigando in lungo e in largo nei mari spesso agitati della musica. Dal folk dei Longdancer degli inizi nei primi anni settanta, passando per il prog dei Child, fino all’incontro con Annie e alla formazione degli Eurythmics che rimasero attivi per tutti gli anni ottanta. Si sciolsero nel 1990, per poi tornare insieme nel 1999 per incidere l’album “Peace”.

I nostri migliori auguri di buon compleanno glieli facciamo ricordando, a seguire, i maggiori successi degli Eurythmics, la band della sua vita.