La rock band australiana nata intorno al frontman John Butler, ha pubblicato il video di "Wade In The Water", il secondo singolo della serie tratta da “Home”, il nuovo album in uscita il 28 settembre.

Il video, diretto da Nick Mckk, prodotto dal suo collaboratore Kester Sappho e filmato una sola volta, accompagna John e il figlio Jahli mentre percorrono in skateboard le vie dell'Australia, sullo sfondo un paesaggio rurale. Lo potete vedere qui sotto:

Wade In The Water' è una delle mie canzoni preferite dell'album. È una ricerca continua, un viaggio verso me stesso. Ricordo quando l'ho scritta... Le parole scorrevano sul foglio, era come se non mi appartenessero, visto che non ne comprendevo il significato. Poi, un giorno, mi sono seduto e ho ripensato a tutto quello che avevo vissuto a partire dal momento in cui avevo composto il brano. Celebra il mio amore per i Led Zeppelin, per i beat hip hop e per la musica classica indiana ed è uno di quelli che preferisco suonare sul palco