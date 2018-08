“Sympathy for the Devil (One Plus One)”, il film di Jean-Luc Godard del 1968 basato sulla registrazione della classica canzone della leggendaria band britannica, sarà ripubblicato per celebrare il suo 50° anniversario.

Il film, restaurato in 4K, sarĂ disponibile su DVD, Blu-ray e tramite i canali digitali il 5 ottobre. Una proiezione celebrativa si terrĂ presso l'Egyptian Theatre di Los Angeles il 7 settembre, seguita da una serie di proiezioni dal 13 al 19 settembre al Museum of Modern Art di New York.

Qui sotto potete vedere il trailer:

ABKCO Films ha commentato in una dichiarazione: "Sympathy for the Devil si alterna tra riflessioni sulla politica contemporanea e questioni sociali della fine degli anni '60, oltre ad offrire al pubblico una visione senza precedenti del processo creativo dei Rolling Stones nello studio di registrazione, lavorando su quello che sarebbe diventato uno dei brani simbolo del gruppo". La formazione originale dei Rolling Stones, con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts e Bill Wyman, è stata raggiunta durante la storica sessione di registrazione, che si è svolta all'Olympic Sound Studios di Londra nel Giugno 1968, da Nicky Hopkins, Marianne Faithfull, Anita Pallenberg e James Fox

La nuova versione ampliata del film di Godard, include il documentario dietro le quinte del 1968 "Voices" e un film del 2018 che include interviste ai membri del team di produzione Tony Richmond e Mum Scala. Inoltre è inclusa una nuova traccia di commenti e un saggio dell'autore Danny Goldberg.

"Musicalmente, il film mostra gli Stones che manifestano un fragile equilibrio tra fedeltà alle radici e innovazione", scrive Goldberg. "Creato più di un decennio prima dell'inizio di MTV, “Sympathy for the Devil” può essere visto come un lungo video musicale, completamente unico nel mostrare il lavoro e la creatività che portano alla realizzazione di un disco".