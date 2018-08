Da venerdì 24 a domenica 26 agosto oltre 30 mila persone, provenienti da tutta Italia e dall'Europa, hanno attraversato la fiera periferia di Torino per assistere alla quarta edizione di TOdays Festival.

Voluto dalla Città di Torino, TOdays ha trasformato Torino in un palcoscenico urbano di spazi rigenerati, luoghi di condivisione e aggregazione culturale e sociale lungo l'asse nord della città: sPAZIO211, l'ex fabbrica INCET, la galleria d'arte Gagliardi e Domke, i Docks Dora, il futuro centro del design Plartwo e il Parco urbano Aurelio Peccei sono stati l'epicentro valorizzato e valorizzante di una modalità di fruizione partecipata e trasversale.

E' ulteriormente aumentata la percentuale di pubblico preveniente da fuori città e regione (44,6%) e pubblico proveniente dall'estero (Inghilterra, Belgio, Germania, Stati Uniti...) che ha segnalato l'alto gradimento degli spettacoli e dell'organizzazione definita dagli addetti ai lavori all'altezza dei festival europei consolidati.

TODAYS ha fatto vivere tre giorni di alto livello musicale a migliaia di concittadini e turisti tornati a casa avendo assistito a qualcosa che non ci si aspettava, che non c'era e che ci spiazza, e dimostrando come sia possibile costruire una prospettiva che vada oltre la semplice sequenza di concerti e artisti per riempire un cartellone. Eravate proprio tanti, grazie per il calore, l'energia e la partecipazione, perché un festival lo fa chi c'è sul palco, chi c'è dietro e chi sta sotto, ma il sold out lo fa chi sta davanti e tutt'intorno

Così commenta Gianluca Gozzi, direttore artistico di TODAYS Festival:

Sui palchi del festival, tra i tanti, i The War on Drugs, gli Editors, gli Echo and the Bunnymen, i londinesi Mount Kimbie, Cosmo, Coma Cose, i Mouse on Mars, King Gizzard and the Lizard Wizard e Ariel Pink. Spazio anche al meglio del made in Italy con Bud Spencer Blues Explosion, Colapesce, Maria Antonietta, Indianizer, Daniele Celona e Generic Animal.