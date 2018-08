Come già annunciato, dal prossimo 31 agosto i singoli della band inglese capitanata da Dave Gahan, estratti da ciascun album dei Depeche Mode, torneranno sul mercato in versione vinile, nell’ambito della serie di cofanetti battezzata “Depeche Mode 12' singles collector's edition”, a partire dal prossimo 31 agosto, quando usciranno i primi due vinili 12”: “Speak & Spell” e “A Broken Frame”. Gli altri cofanetti continueranno, invece, a essere pubblicati nel corso dei prossimi anni.

Venendo ai contenuti dei due vinili, entrambi in qualità “audiophile”, rimasterizzati dai nastri originali e prodotti agli Abbey Road Studios (Londra), il cofanetto di "Speak & Spell" contiene una riproduzione facsimile del raro flexi disc "Sometimes I wish I was dead" e "King of the flies" (versione originale di "Fad gadget") e i singoli "Dreaming of me/Ice machine", "New life (Remix)/Shout! (Rio mix)", "Just can't get enough (Schizo mix)/Any second now (Altered), una riproduzione originale del poster e una card per il download. "A broken frame", invece, contiene i singoli "See you (Extended version)/Now this is fun (Extended version)", "The meaning of love (Fairly odd mix)/Oberkorn (It's a small town)(Development mix)", "Leave in silence (Longer)/Further excerpts from: my secret garden)" e "Leave in silence (Quieter)", una riproduzione originale del poster e una card per il download.

In occasione delle prime uscite di “Depeche Mode 12' singles collector's edition”, Rockol regala le magliette di “Speak & Spell” e “A Broken Frame”. Eccole qui:

Come fare per averle? Semplicissimo, basta scrivere all’indirizzo mail contest@rockol.it le vostre generalità e la risposta a queste due domande:

- In quale dei due cofanetti in uscita è contenuto il singolo “See You”? (se hai bisogno di un aiuto clicca qui...)

- Dove si è tenuto questa estate l’unico concerto italiano dei Depeche Mode (se hai bisogno di un aiuto clicca qui...)

Buona fortuna!