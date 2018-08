Il secondo album di Leslie Feist, conosciuta semplicemente come Feist, verrà presto ripubblicato in vinile. E’ la notizia emersa direttamente dai canali social della cantautrice quarantaduenne originaria del Canada, che ha realizzato “Let It Die” a maggio del 2004 .

...We have made a reissue with @VinylMePlease. Heather Goodchild repainted the cover so it’s more of a Let it Live kind of feeling. The music is remastered and has never sounded so cocktail/sunset/eurorail pass. Make out, break out. Let It Die is back in technicolour. pic.twitter.com/g717a3N3QR — Feist (@FeistMusic) August 27, 2018

L’album vivrà di un fresco restyling visto che il noto disegnatore Heather Goodchild ne ha ridisegnato la copertina. Il disco verrà pubblicato giovedì 6 settembre via Vinyl Me Please. Un disco di platino in Canada (oltre 100.000 copie), "Let it Die" entrò stabilmente in classifica in diversi Paesi europei (Austria, Belgio, Francia e Germania).

Svariate le cover all'interno del disco tra cui spiccano: "L'amour ne dure pas toujours" di Francoise Hardy, "When I Was a Young Girl" di Texas Gladden e infine "Inside and Out" dei Bee Gees.