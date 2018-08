Saranno molte le iniziative dedicate all’ex Beatles John Lennon collaterali all’uscita dello speciale cofanetto “Imagine – The Ultimate Collection”, che sarà disponibile dal prossimo 5 ottobre. Tra queste, l’approdo nelle sale cinematografiche della pellicola “Imagine”, che grazie a Nexo Digital è prevista in cartellone come evento speciale solo per i giorni 8, 9 e 10 ottobre. L’elenco delle sale, non ancora disponibile, verrà pubblicato a breve su www.nexodigital.it.

“Imagine”, per la prima volta al cinema, restaurato in 4K e interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos, si presenta come prodotto e diretto da una delle coppie più celebri del music biz, John e Yoko, accompagnato dai brani della seconda fatica solista di Lennon e da quelli di “Fly” della compagna Yoko Ono, secondo album dell’artista giapponese, prodotto (oltre che da lei) dal musicista di Liverpool stesso. Tra gli ospiti che fanno la loro comparsa nella pellicola figurano George Harrison, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance e Jonas Mekas.