Mercoledì 5 settembre 2018 il Master in Comunicazione Musicale promosso dall'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica di Milano organizza una lezione aperta per i propri futuri studenti ed ex-studenti, appassionati e addetti ai lavori, sul tema "Come si diffonde e si ascolta la musica oggi: le playlist".

L'appuntamento è alle ore 17.00 in aula C012 presso la sede di via Carducci, 28. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

L'incontro rifletterà sull'importanza sempre più crescente delle piattaforme streaming, che secondo i dati IFPI, hanno raccolto finora 176 milioni di utenti e valgono da sole il 38,4% del mercato della musica registrata.

La open lecture del Master in Comunicazione Musicale ragionerà su un tema centrale della musica odierna, sia per l'industria che per il pubblico. Saranno coinvolti operatori del settore discografico, dei media e del management. La lezione, infatti, sarà tenuta da tre docenti del Master, esperti professionisti nel settore musicale, di cui due ex studenti assieme alla manager che da più tempo lavora nel genere che è il simbolo di questa evoluzione digitale della musica, il rap: Marco Danelli, (Editor/Music Programmer Specialist Mtv/Vh1), Gabriele Sinesio (Digital Marketing Manager, Warner Music Italy) e Paola Zukar (Big Picture Management). Modererà l'incontro il direttore didattico del Master Gianni Sibilla.

Giunto alla sua 18° edizione, il Master promosso dall'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica continua a formare a 360° i suoi studenti, portando in cattedra docenti universitari, artisti e un numero sempre maggiore di ex alunni del Master. Infatti, sono già all'attivo ben 8 corsi e laboratori tenuti da ex allievi, ormai affermati professionisti, e crescono sempre di più le testimonianze di ex studenti che ogni anno vengono chiamati in cattedra a tenere lezioni sulle case history delle aziende in cui ora lavorano.

Distintosi negli anni per il proprio livello di aggiornamento e innovazione, il Master si riconferma come il percorso di formazione più valido per chi desidera lavorare nel settore della comunicazione musicale. Gli strumenti sono corsi, laboratori, project work, incontri e case history.

Quest'anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per l'8 ottobre, i colloqui di selezione si svolgeranno il 18 e 19 ottobre, mentre le lezioni della diciottesima edizione cominceranno il 5 novembre 2018. A disposizione anche quest'anno due borse di studio parziali (a copertura di metà della retta d'iscrizione) per i primi due candidati della graduatoria.

Tra i partner del corso, ci siamo anche noi di Rockol.