L’ex Spice Girls Mel B ha rivelato in una intervista rilasciata al giornale inglese Sun che entrerà in un centro di riabilitazione nel Regno Unito per meglio combattere la lotta che sta combattendo contro l’abuso di alcool.

Ha detto Mel B:

“Gli ultimi sei mesi sono stati incredibilmente difficili per me. Ho lavorato con uno scrittore sul mio libro, “Brutally Honest”, ed è stato incredibilmente traumatico rivivere una relazione emotivamente violenta e affrontare molte questioni importanti accadute nella mia vita. Sono molto onesta sul bere per lenire il mio dolore, ma questo è solo un modo con cui molte persone mascherano la realtà . A volte è troppo difficile far fronte a tutte le emozioni che provo. Ma il problema non è mai stato il sesso o l'alcool, è ciò che sta dietro tutto questo. Sono pienamente consapevole di avere avuto momenti di crisi, nessuno conosce me stessa meglio di me, ora me ne sto occupando. Ho preso la decisione di entrare in un programma terapeutico le prossime settimane, ma deve essere in Gran Bretagna perché io sono molto, molto inglese e so che è la cosa migliore per me. Sto ancora lottando, ma se riesco a far luce sul dolore e sulle cose che gli uomini e le donne fanno per mascherarlo, lo farò. Parlo di questo perché questo è un problema enorme per moltissime persone."