Sharleen Spiteri compie 52 anni: la sua vita (artistica) oltre i Texas

Benché i più la ricordino inguainata in una tuta di pelle nera - come l'Elvis del "'68 Comeback Special" - nel video di "Inner Smile" dei Texas, Sharleen Spiteri ha avuto una carriera anche al di fuori della band fondata a Glasgow nel 1986: la cantante scozzese, che oggi compie 52 anni, a cavallo tra gli anni 2000 e 2010 ha pubblicato due album solisti, "Melody" del 2008 e "The Movie Songbook" del 2010, che l'hanno portata a tornare in vetta alle classifiche britanniche - il suo debutto in proprio raggiunse la terza posizione nelle chart UK - dando prova del suo innegabile talento, a prescindere dal successo riscosso dal gruppo di "The Hush". Per celebrare il suo compleanno, nelle pagine che seguono vi segnaliamo tutti i singoli pubblicati da Sharleen Spiteri come solista. Buon ascolto!