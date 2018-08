Nel giorno dell'uscita del loro sesto album in studio, “Marauder”, gli Interpol hanno tenuto ieri sera un live alla House of Vans di Brooklyn. Quella della band è stato l’ultimo concerto prima della chiusura del locale.

La band ha suonato una serie di canzoni del nuovo album, oltre ai classici del loro repertorio come "Lights", "Not Even Jail" e "Take You on a Cruise". Hanno proposto per la prima volta in assoluto dal vivo (come potete vedere piĂš sotto) "Complications", brano incluso nel nuovo album.

“Marauder”, nella discografia della band guidata da Paul Banks, segue “El Pintor”, album uscito nel 2014.

Setlist:

Number 10

All the Rage Back Home

If You Really Love Nothing

Public Pervert

The Rover

NYC

Mammoth

Roland

Complications

The Scale

Evil

NYSMAW

Take You on a Cruise

Anywhere

Slow Hands

Encore:

Lights

Not Even Jail

Obstacle 1