Ospite al programma radiofonico di Uncle Joe Benson Sammy Hagar ha ricordato il momento in cui, nel 1985, entrò a far parte dei Van Halen in sostituzione del vecchio cantante David Lee Roth e suonarono per la prima volta per i boss della loro etichetta discografica.

Dice Hagar che, come si può immaginare, aleggiava una certa tensione tra le fila del gruppo:

"'Why Can’t This Be Love' fu la prima canzone che portammo a termine e quella canzone la suonammo a Mo Ostin alla Warner Bros. Records, perché lì non erano sicuri che Sammy Hagar avrebbe lavorato con i Van Halen. C’erano Ted Templeman, Lenny Waronker e Mo Ostin, tre dei più grandi di sempre nella storia della discografia. Gli suonammo 'Why Can’t This Be Love'…Mo Ostin alzò un dito in aria e disse: ‘Sento profumo di soldi’ E aveva ragione!”.

Infatti “5150”, il settimo album della formazione californiana uscito nel 1986, il primo con Sammy Hagar, si aggiudicò sei dischi di platino negli Stati Uniti.

Dice ancora Hagar: