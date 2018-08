La famiglia di Prince ha intentato una causa contro il medico del Minnesota che gli ha prescritto i farmaci prima della morte.

Nella causa, presentata questa settimana nel tribunale distrettuale della contea di Hennepin, la famiglia di Prince sostiene – come riferisce la AP - che il dottor Michael Schulenberg e altre parti avevano "una opportunità e un dovere nelle settimane precedenti la morte di Prince per diagnosticare e trattare la dipendenza da oppioidi di Prince e impedire la sua morte . Non sono riusciti a farlo".

Il giorno dopo l'overdose accidentale del musicista di Minneapolis, avvenuta il 21 aprile 2016, Schulenberg ha ammesso alle autorità di aver prescritto il potente antidolorifico alla guardia del corpo del cantante al fine di proteggere l'identità di Prince. Schulenberg per questa violazione è stato multato con una ammenda di 30.000 dollari.

Tuttavia l'overdose di Prince aveva un livello ‘eccessivamente alto’ di Fentanyl. Non è ancora chiaro chi abbia fornito a Prince il Fentanyl. Comunque la famiglia di Prince ha chiesto, nella causa, oltre 50.000 dollari di danni al dottor Schulenberg.

Lo scorso aprile, la famiglia di Prince aveva intentato una causa per omicidio nei confronti dell’ospedale Trinity Medical Center di Moline, Illinois, che aveva avuto in cura Prince nell'aprile 2016 dopo una overdose, e due punti vendita Walgreens del Minnesota per aver ‘dispensato farmaci narcotici’ per scopi medici non validi.

L'avvocato di Schulenberg, Paul Peterson, ha dichiarato all'AP: "Comprendiamo che questa situazione è stata difficile per quanti sono vicini a Mr. Nelson e per i suoi fan in tutto il mondo. Comunque sia, il dott. Schulenberg è responsabile delle cure ricevute dal signor Nelson. Abbiamo intenzione di difendere questo caso."