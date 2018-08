Secondo Roger Daltrey, il cast per trovare l'attore che interpreterà il batterista degli Who Keith Moon morto per una overdose di Heminevrin (un farmaco usato per curare e prevenire i sintomi di astinenza da alcol) nel 1978, in un prossimo film biografico sarà basato sugli occhi.

Un film biografico sul musicista è in lavorazione dal 2013, ma si è bloccato negli ultimi anni. Il frontman degli Who Roger Daltrey in una nuova intervista, come riporta l'NME, ha confermato che il progetto del film è nuovamente iniziato.

Parlando con Matt Everitt della BBC Daltrey ha dichiarato:

"Devo trovare un Keith Moon. La cosa sarà molto, molto dipendente dall'attore e dagli occhi dell'attore. Perché Moon aveva occhi straordinari."

Quando Everitt ha avanzato l’ipotesi che potrebbe essere difficile trovare un attore che possa interpretare un musicista come Moon, Daltrey ha risposto: