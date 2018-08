L'ex amministratore delegato della EMI Helmut Fest è morto all'età di 69 anni. Fest è deceduto il 21 agosto in un ospedale di Zurigo (Svizzera), dove era stato ricoverato per ricevere un trattamento per curare una leucemia linfatica cronica.

Helmut Fest era nato nel 1949 a Colonia (Germania) e aveva iniziato la sua carriera nel settore musicale alla ex EMI Electrola di Colonia. In seguito è diventato direttore della Motown in Germania e ha gestito artisti come Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder e i Temptations.

Nel 1976 è diventato general manager del repertorio internazionale e nel 1982 è passato alla testa di EMI Music a Londra diventando direttore per il repertorio e il marketing per l'Europa e l'internazionale.

In questa posizione è stato responsabile per tutte le attività nel mondo al di fuori del Nord America per A&R e Marketing. Dal 1990 è stato amministratore delegato di EMI per Germania, Austria e Svizzera. Dal 1988 al 1991 è stato a capo della Phono-Academy tedesca e dell'IFPI. Nel 2003 ha fondato una sua azienda, la Festplatte AG, a Zurigo.