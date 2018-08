Questo autunno arriverà negli scaffali di tutti i negozi un cofanetto postumo con materiale inedito di Tom Petty. Giustamente chiamato “An American Treasure”, la collezione di 60 tracce attinge dall'ampia carriera dell'icona del rock, compresi i primi Heartbreakers fino alle più recenti sessioni in studio.

A luglio è stata condivisa una prima anteprima del cofanetto con il brano "Keep A Little Soul", una registrazione inedita che risale alle sessioni del 1982 di Petty che hanno dato vita al classico album “Long After Dark”. Ora, un'altra rarità è stata condivisa per la prima volta: una versione alternativa "clubhouse" di "You and Me".

Qui sotto la versione originale del pezzo:

La versione originale di "You and Me" è presente nell’album “The Last DJ” del 2002. La registrazione appena pubblicata è stata realizzata da Petty nel 2007 e la potete ascoltare qui sotto accompagnata da un video che mostra i tanti fan della leggenda rock statunitense.

“American Treasure” uscirà in 4 CD con 60 tra canzoni inedite e versioni alternative curate dalla famiglia, da Ryan Ulate, e da due membri degli Heartbreakers - Mike Campbell e Benmont Tench.

Il cantante, venuto a mancare, a 66 anni, lo scorso 2 ottobre è deceduto per una overdose di un mix letale di farmaci antidolorifici.