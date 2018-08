Lo storico chitarrista dei Bon Jovi, al secolo Richard Stephen Sambora, si è unito ad un live del collega Steven Van Zandt (noto ai più come Little Steven) per suonare la famosa “Can I Get a Witness” di Marvin Gaye. L'occasione è stata il tour che lo stesso Little Steven (coadiuvato nella sezione ritmica dalla band Disciples of Soul) ha proposto per presentare il disco “Soulfire”, uscito lo scorso anno. Il tour è confluito nella raccolta live da tre CD “Soulfire Live”, uscita lo scorso 10 agosto, e si attende, entro la fine dell'anno, la pubblicazione del filmato del concerto in versione Blu-ray e di un boxset da sette vinili di “Soulfire Live”. Proprio dal Blu-ray - già disponibile, insieme al boxset, per il pre order sul sito ufficiale di Steven Van Zandt - è stata estratta la clip di “Can I Get a Witness” con Sambora. Ecco il video della performance:

Le versioni Blu-ray e vinile di “Soulfire Live” sono arrichite dall’omaggio ai Beatles registrato al Cavern Club di Liverpool. Lo stesso Steven Van Zandt ha affermato: “Suonare nello stesso luogo in cui hanno iniziato la carriera i Beatles, è un sogno che si realizza; i Beatles mi hanno introdotto alla musica ed il Cavern Club di Liverpool è un luogo sacro”. Tra le canzoni spiccano “All You Need is Love”, “Magical Mistery Tour”, “Got You into the My Life”, “Boys” e “Soldier of Love”. Oltre al concerto di Liverpool, la versione Blu-ray di “Soulfire” presenterà filmati del tour da dietro le quinte, interviste esclusive, e un mini documentario alla scoperta del Cavern Club.

Steven Van Zandt e la sua band continueranno ad esibirsi dal vivo negli Stati Uniti dal 18 ottobre fino al 17 novembre per la branca finale della tournée e gli incassi del tour verranno destinati a beneficio della Teach Rock, associazione a sostegno della musica nelle scuole.