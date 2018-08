Si terrĂ tra i prossimi 8 e 9 settembre la quarta edizione berlinese del festival Lollapalooza, la manifestazione ideata negli anni Novanta dal leader dei Jane's Addiction Perry Farrell che nelle ultime stagioni ha saputo consolidare la propria presenza nell'ex cittĂ del muro per diventare uno degli appuntamenti di spicco di fine estate sul panorama dal vivo europeo.

L'edizione 2018 del Lollapalooza Berlin avrĂ luogo presso l'Olympiapark, il complesso sportivo che include anche lo storico stadio Olimpico, situato nella parte occidentale della capitale tedesca, tra i distretti di Charlottenburg e quello di Spandau. Ecco la mappa della disposizione dei palchi:

Il sito della manifestazione può essere raggiunto con la metropolitana attraverso la stazione U Olympia-Stadion (a est, linea U2), o per mezzo del trasporto ferroviario urbano attraverso la stazione S Olympia-Stadion (a sud, linee S3 e S9): per l'ingresso dall'entrata A è raccomandato l'utilizzo della metropolitana, per gli ingressi dalle entrate B e C è preferibile invece il trasporto ferroviario urbano. Un servizio di bus sarà organizzato dalla stazione Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), mentre chi si muoverà in bicicletta o scooter potrà trovare un'area parcheggio disponibile in Olympischer Platz, dove è situata anche la stazione dei taxi.

Riguardo il cast, nelle passate settimane abbiamo giĂ passato in rassegna gli artisti di scena sabato 8 e domenica 9 settembre. Nel frattempo gli organizzatori del festival hanno reso nota la scaletta oraria delle esibizioni, che trovate - in versione integrale, seppur ancora passibile di piccole modifiche - nei frame qui sotto:

Il sito del festival sarĂ aperto sabato dalle ore 10 di sabato all'una di notte, e domenica dalle 10 a mezzanotte: per ragioni di sicurezza, non sarĂ possibile introdurre nell'area concerti zaini con dimensioni superiori a 21 centimetri per 29,7 centimetri, oltre che gli articoli solitamente proibiti a manifestazioni pubbliche come fuochi d'artificio, coltelli, contenitori di vetro, plastica e tetrapak e spray urticanti. L'organizzazione ha proibito le pratiche del crowdsurfing (farsi trasportare dalla folla venendo sollevati dalle braccia del pubblico), dello stage diving (salire sul palco senza essere autorizzati per lanciarsi sul pubblico) e del pogo (dobbiamo davvero spiegarvi cosa sia?): i trasgressori potrebbero essere esplulsi dall'area concerti dal servizio d'ordine presente al festival.

Tutte le altre informazioni relative alla disponibilitĂ di menu vegetariani, vegani, o per chi abbia intolleranze alimentari, all'ingresso per diversamente abili, alle modalitĂ di pagamento cashless e altro ancora sono disponibili nella sezione FAQ del sito ufficiale del festival a questo indirizzo. Buon divertimento!