Boygenius, la band di Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus pubblicherà l'EP di debutto omonimo il 9 novembre su Matador Records.

Questo trio è composto da cantautrici tra le più interessanti nel mondo del rock indipendente. Gli acclamati album delle tre musiciste sono stati pubblicati nell'ultimo anno (rispettivamente “Turn Out The Lights”, “Stranger In The Alps”, e “Historian”). In occasione dell'annuncio del nuovo disco, le boygenius condividono tre nuovi brani "Stay Down", "Me & My Dog", e "Bite The Hand".

Julien Baker passerà anche per l'Italia per un'unica data il 18 settembre al Circolo Ohibò di Milano

Ecco di seguito la copertina e la tracklist del disco:

1. Bite The Hand2. Me & My Dog3. Souvenir4. Stay Down5. Salt In The Wound6. Ketchum, ID