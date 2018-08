I Primal Scream pubblicheranno ad ottobre "Give Out But Don’t Give Up: The Original Memphis Recordings", un nutrito ed interessante pacchetto di vecchio materiale datato 1993. È lo stesso leader della band, Bob Gillespie, a confermarlo alla stampa estera: "Riascoltare queste vecchie canzoni mi ha fatto uno strano effetto, ma la sensazione è positiva, mi sono sentito benissimo; nel 1993 ci trovavamo a Memphis per realizzare un album in compagnia di Tom Dowd e dalla band Muscle Shoals (David Hood al basso e Roger Hawkins alla batteria) - quell'album non ha mai visto la luce del giorno ... fino ad ora".

L'idea del disco è nata dopo la recente scoperta dei nastri delle canzoni trovati nel seminterrato del chitarrista della band, Andrew Innes. La band pubblicherà le registrazioni originali avvenute nello studio di Memphis (che diventarono poi il loro quarto album "Give Out But Do not Give Up" del 1994).

L'album è uno dei lavori più complessi della band dell'ex batterista dei Jesus and Mary Chain: un condensato di funky, punk e reggae, infarcito dalla presenza, tra gli ospiti, dell'ex leader dei Funkadelic, George Clinton. E così, a distanza di moltissimi anni, il quarto album dei Primal Scream vivrà di una nuova vita.

L'uscita è prevista per il 12 ottobre e successivamente verrà distribuito un documentario della BBC 4 che racconterà la storia delle registrazioni. “Give Out But Don’t Give Up: The Original Memphis Recordings” è il seguito di "Chaosmosis", pubblicato il 18 marzo del 2016.

Questa la scaletta di “Give Out But Don’t Give Up: The Original Memphis Recordings”:

CD1 – TOM DOWD ALBUM MIX

1. Jailbird

2. Rocks

3. Call on Me

4. Everybody Needs Somebody

5. Sad and Blue

6. Big Jet Plane

7. Free

8. Jesus

9. (I’m Gonna) Cry Myself Blind

CD2 – ARDENT OUTAKES

1. Billy / To Love Somebody

2. Memphis Groove (Improvised Song Jam)

3. Sad And Blue (Early Rehearsal Jam)

4. Blue Moon Of Kentucky / Trying To Get To You

5. Big Jet Plane (Early Rehearsal Jam / Tom Dowd Instructions)

6. Free (Bobby Vocal / Full Band Rehearsal Jam)

7. Everybody Needs Somebody (Alternative Recording)

8. Country Guitar

9. Jailbird Guitar

10. Jesus (Monitor Mix )

11. Funky Jam (Original Recording)

12. Free (Early Rehearsal Sitar /Piano / Bobby Vocal)

13. Call On Me (Monitor Mix)

14. Cry Myself Blind (Monitor Mix)

15. All I Have To Do Is Dream