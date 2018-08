Saranno trasmessi in diretta anche in Italia gli MTV Video Music Awards 2018, la serata di gala istituita dalla nota emittente televisiva musicale che premia i migliori video diffusi nel corso della passata stagione discografica. L'evento, che per questa edizione sarà ospitato dal Radio City Music Hall di New York, sarà trasmesso in diretta a partire dalle 2 di questa notte - quindi, formalmente, nelle primissime ore di domani, lunedì 21 agosto - solo su MTV (in esclusiva su Sky canale 130): la versione sottotitolata degli VMA andrà in onda alle 21 di domani, 21 agosto. Successivamente, il video integrale e sottotitolato della cerimonia verrà replicato secondo il calendario indicato di seguito:

- Giovedì 23 agosto alle ore 22:50 nella versione doppiata in italiano, su MTV (Sky 130) e su NOWTV.

- Venerdì 24 agosto alle ore 01:20 nella versione doppiata in italiano, su MTV (Sky 130) e su NOWTV.

- Sabato 25 agosto alle ore 16:25 nella versione doppiata in italiano, su MTV (Sky 130) e su NOWTV.

- Domenica 26 agosto alle ore 8:00 nella versione doppiata in italiano, su MTV (Sky 130) e su NOWTV.

I performer attesi agli MTV Video Music Awards 2018 sono Backstreet Boys, Bazzi e Bryce Vine (nel pre-show, tra le 2 e le 3 del mattino di lunedì 21 agosto, ora italiana), e Jennifer Lopez, Ariana Grande, Shawn Mendes, Logic con Ryan Tedder, Post Malone, Travis Scott, Nicki Minaj, Panic! at the Disco, Maluma e Aerosmith (nello show, dopo le 3 del mattino di lunedì 21 agosto, ora italiana). A guidare la lista degli artisti favoriti è la rapper Cardi B, in corso per dodici statuette in altrettante categorie, seguita dai Carters (Beyoncé e Jay-Z), in otto, Childish Gambino e Drake (sette), Bruno Mars (sei), Camilla Cabello e Ariana Grande (cinque).