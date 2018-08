Brian Warner ha comunicato direttamente coi fan via social per la prima volta dopo il malore che l'ha colpito nella serata dello scorso sabato 18 agosto a Houston, Texas, quando dopo appena cinque canzoni - colpito da quella che una testata locale ha definito un'"intossicazione alimentare" - è stato costretto a dare forfait ritirandosi dietro le quinte.

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor’s care, but I gave it my best and you guys were amazing. — Marilyn Manson (@marilynmanson) August 20, 2018

"Grazie per la comprensione, Houston", ha postato Marilyn Manson sui proprio canale ufficiale Twitter: "Sono finito a farmi curare dai medici, ma sto facendo del mio meglio, e voi ragazzi siete incredibili".

Al momento non è stata fatta chiarezza sulla natura del malore che ha colpito il cantante, che già alla fine dello scorso mese di luglio fu costretto a rinunciare a un concerto a Toronto, in Canada, per quella che il suo staff definì "un'influenza": oltre all'ipotesi dell'intossicazione alimentare, si è fatta largo nelle ultime ore, presso la stampa statunitense, quella della disidratazione dovuta alle alte temperature. In ogni modo, a oggi non è ancora chiaro quando il "Twins of Evil: The Second Coming Tour" - serie di eventi che vede il Reverendo esebirsi in regime di double bill con Rob Zombie - possa tornare a girare a pieno regime: la tournée riprenderà questa sera da Denver, in Colorado. Sulla pagina ufficiale di Manson la dara resta confermata, così come su quella di Zombie, dove però - nel post riguardante lo show di questa sera - non si fa alcun riferimento alla presenza o meno del co-headliner:

Il "Twins of Evil: The Second Coming Tour" si concluderà il prossimo 29 agosto a Irvine, in California.