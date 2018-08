Ottime notizie per il leader dei Decibel, che solo pochi giorni fa aveva annunciato la sospensione delle attività dal vivo - dicendosi "dispiaciuto e preoccupato" - per un non meglio specificato problema di salute: con un tweet postato oggi sul suo canale social ufficiale, Enrico Ruggeri ha rassicurato i suoi fan, annunciando di poter riprendere, dopo le cure del caso, la sua attività sui palchi:

"Buone notizie, accertamenti fatti. Il 'visitatore' è solo un edema alle corde vocali, del quale mi libererò a breve", ha fatto sapere Ruggeri nella nota: "Nel frattempo con cure adeguate posso fare i concerti che mancano. Vi aspetto".

Al momento, ovviamente, non è dato sapere se e quali concerti verranno stralciati dal calendario comunicato in origine, né se le cure citate nel tweet permettano all'artista la ripresa immediata dell'attività live: Ruggeri, allo scorso 15 agosto, aveva programmato tredici appuntamenti, tutti a ingresso gratuito (tranne quello di Biasca del prossimo 31 agosto, nella Confederazione Elvetica: per informazioni relative ai rimborsi è possibile consultare il sito ufficiale di biglietteria dell'evento a questo indirizzo), sia coi Decibel che come solista (anche in acustico), in tutta Italia e in Canton Ticino, Svizzera. Notizie in merito, quasi sicuramente, verranno diffuse dal suo staff nei prossimi giorni.