E' durato molto meno del previsto il concerto che Marilyn Manson ha tenuto ieri sera presso il Cynthia Woods Mitchell Pavilion di Woodlands, in Texas: il già pupillo di Trent Reznor ha interrotto la sua esibizione dopo sole cinque canzoni a causa di un malore, imputabile - secondo la testata locale Houston Press - a "un'intossicazione alimentare".

Che il Reverendo non fosse in piena forma, a detta di chi era presente in platea, era chiaro già da subito: apparso statico e poco coinvolto dal set, Brian Warner è riuscito a eseguire "Cruci-Fiction in Space", "Angel With the Scabbed Wings" e "This Is the New Shit", per poi crollare su una spia al termine dell'esecuzione della cover degli Eurythmics "Sweet Dreams (Are Made of This)". La spugna, il cantante, l'ha gettata definitivamente al brano successivo, "Antichrist Superstar".

Dopo il forfait di Manson si è impossessato della scena Rob Zombie, che proprio in queste settimane sta accompagnando il collega nel tour congiunto "Twins of Evil: The Second Coming Tour": "Il mio caro amico, il signor Manson, non è decisamente in forma", ha spiegato il cantante al pubblico, "Probabilmente adesso è nel suo tour bus, e sta di merda. Ho bisogno di qualcuno che canti con me la prossima canzone, quindi tirate fuori la voce e cercate di farlo stare meglio: questa è 'Helter Skelter'".

Impegnato nella promozione del suo ultimo album "Heaven Upside Down", Manson ha patito più di un contrattempo, negli ultimi mesi, in occasione delle sue apparizioni dal vivo: lo scorso mese di luglio a Toronto, in Canada, il cantante era stato costretto a dare forfait poco prima di salire sul palco a causa di - a detta del suo entourage - una "forma influenzale". Il peggio, però, il Reverendo fu costretto ad affrontarlo lo scorso autunno, quando durante un concerto a New York la voce di "The Beautiful People" rimase ferita in modo serio dal crollo di parte della scenografia presente sul palco.