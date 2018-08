Un precedente c'è: nel 1998 l'allora star dell'NBA, all'epoca in forze nei Chicago Bulls, salì sul palco della band di Eddie Vedder a Dallas per offrire un aiuto (non richiesto, e ad alto tasso alcolico) sui cori di "Alive". Dieci anni dopo, Dennis Rodman è tornato ad affiancare dal vivo i Pearl Jam, ma in modo decisamente più sobrio - anche se sempre originale.

L'ex cestita è stato protagonista di un cameo nella serata di ieri, sabato 18 agosto, durante il concerto che la band di Seattle ha tenuto presso lo stadio Wrigley Field: durante i bis, poco prima di "Sleeping By Myself", Rodman è salito sul palco per consegnare a Vedder un ukulele.

Durante il siparietto, della durata di nemmeno un minuto, l'ex campione non ha mancato di citare la Corea del Nord, paese che - per mezzo del proprio (controverso) leader Kim Jong-un - ha nominato l'ex atleta sorta di ambasciatore non ufficiale, tanto da presenziare allo storico summit tra lo stesso Kim Jong-un e Donald Trump dello scorso 12 giugno. "Ci sono due gruppi di persone che mi hanno sempre sostenuto", ha spiegato Rodman prima di porgere lo strumento a Vedder: "I nordcoreani e i cittadini di Chicago".

Proprio in occasione del summit tra Trump e Jong-un, in un collegamento televisivo con la CNN Rodman cità esplicitamente Vedder ringraziando il leader dei Pearl Jam per averlo sempre sostenuto.