Non si terrà il concerto che la cantante di "Not That Kind" aveva programmato per il prossimo 22 agosto presso l'Arena del Mari di Sapri, in provincia di Salerno: a darne notizia è la stessa Anastacia per mezzo di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale.

"A causa di gravi violazioni del contratto da parte del promoter locale, sono stata costretta con grande dispiacere a cancellare la data a Sapri del 22 agosto", si legge nella nota: "Amo esibirmi in Italia e incontrare i miei fan italiani, ecco perché sono molto triste nel dire che questo spettacolo non potrà tenersi per ragioni al di fuori del mio controllo. Siete pregati di contattare il punto di emissione dei biglietti per rimborsi o informazioni in merito".

Quella di Sapri sarebbe stata l'ultima data nel nostro Paese per l'artista statunitense nell'estate 2018: durante lo scorso mese di luglio Anastacia si era già esibita a Sogliano al Rubicone, Pordenone e Genova. Ancora prima, lo scorso maggio, la cantante ha portato il suo "Evolution Tour" a Brescia, Roma, Bologna e Milano.