Di scena nella sera di ieri, sabato 18 agosto, presso lo stadio Old Trafford nella sua città natale, Manchester, il già frontman degli Oasis Liam Gallagher ha chiuso il suo set con una versione acustica di "Live Forever" - il classico del suo vecchio gruppo originariamente inserito in "Definitely Maybe" del 1994 - cantata in duetto con l'ex Verve Richard Ashcroft: l'estemporanea esibizione congiunta è stata organizzata per commemorare le vittime dell'attentato che colpì la città il 22 maggio del 2017, quando al termine di un concerto di Ariana Grande presso la Manchester Arena, il ventiduenne Salman Ramadan Abedi si fece esplodere in un'area del palazzetto provocando 22 morti e oltre 800 feriti tra il pubblico presente.

Il minore dei fratelli Gallagher fu già tra i protagonisti di One Love Manchester, concerto-evento che si tenne sempre all'Old Trafford il 4 giugno del 2017, a sole due settimane dall'atto di terrorismo: per l'occasione Liam Gallagher eseguì - oltre che alla sua "Wall of Glass" e a "Rock 'n' Roll Star" - anche la stessa "Live Forever", facendosi accompagnare però non da Ashcroft ma dal frontman dei Coldplay Chris Martin.