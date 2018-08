I fan di tutto il mondo potranno dare l'ultimo saluto alla Regina del Soul, scomparsa lo scorso 16 agosto all'età di 76 anni dopo una lunga lotto contro un tumore al pancreas, i prossimi 28 e 29 agosto al Charles H. Wright Museum of African American History di Detroit: le visite alla camera ardente saranno possibili in entrambi i giorni dalle 9 alle 21. Facente parte del complesso della Wayne State University, il Charles H. Wright Museum of African American History si trova al 315 est di Warren Avenue, nell'Art Center, poco distante dal Museo di Arte Contemporanea. Fondato nel 1965, il museo intitolato al medico e attivista scomparso nel 2002 possiede la più grande esposizione permanente al mondo di opere appartenenti alla cultura afroamericana.

Nel frattempo, come quasi sempre accade in seguito alla scomparsa di una figura musicale di primissima grandezza, sui mercati americani è stato fatto segnare un nettissimo incremento nelle vendite di album e raccolte di Aretha Franklin: negli USA la variazione percentuale di copie vendute tra il 15 agosto, il giorno precedente alla sua morte, e il 16, quello della sua scomparsa, è pari a 1500 punti, con 1000 unità smerciate a Ferragosto e 19mila (combinando formati fisici, download e stream) il giorno dopo.

Le dieci canzoni più ricercate sulle piattaforme di streaming sono risultate essere, nell'ordine, “Respect”, “A Natural Woman (You Make Me Feel Like)”, “I Say a Little Prayer”, “Chain of Fools”, “Think”, “Freeway of Love”, “Until You Come Back To Me (That’s What I’m Gonna Do)”, “I Knew You Were Waiting (For Me)" - con George Michael, “I Never Loved a Man (The Way I Love You)” e “Bridge Over Troubled Water”. Venendo invece agli album, a fare la parte del leone nelle ultime ore sono state le raccolte. Ecco, di seguito, i cinque titoli più venduti negli USA dal 16 agosto in poi secondo le stile di Billboard: "30 Greatest Hits" (10,000 copie), "Amazing Grace" (2,000), "Queen of Soul: The Best of Aretha Franklin" (1,000), "Soul Queen" (1,000) e "The Best of Aretha Franklin" (1,000).

I funerali dell'artista, che per volere dei suoi familiari si terranno in forma privata, avranno luogo il prossimo 31 agosto presso il Greater Grace Temple, sempre a Chicago.