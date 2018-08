Da tempo si susseguono le voci di una possibile ristampa della seconda fatica di studio solista di John Lennon, “Imagine” (1971), entro la fine del 2018 e ieri l’annuncio è ufficialmente arrivato, anche se non accompagnato da una data precisa di immissione nel mercato del disco: “Imagine The Ultimate Collection” uscirà nella forma di un boxset da sei dischi. A diffondere la notizia è il profilo Twitter ufficiale del compianto musicista britannico, che fa riferimento anche alle sessioni del 1971 presso gli Ascot Sound Studios e rimanda al 23 agosto sia per ulteriori aggiornamenti e sia, sembra, per poter accedere al pre-order del nuovo materiale. L’annuncio è accompagnato da un video promozionale che anticipa presumibilmente una delle versioni del brano “Oh My Love” contenute del boxset. Eccolo:

Join us on 23rd August 2018 at https://t.co/8bteyCMbjo#UltimateImagine pic.twitter.com/hSMWJDNtrP — John Lennon (@johnlennon) August 17, 2018

Per vie non ufficiali è trapelato anche qualche dettaglio di quello che la raccolta potrebbe contenere e cioè 140 tracce (con versioni alternative e demo) distribuite in 4 CD e 2 audio blu-ray: sembra che l'edizione non preveda vinili all'interno del boxset, che potrebbero, però, essere resi disponibili separatamente. Un libro – già pre-ordinabile - che si propone di essere l’”inside story definitiva” del making of di “Imagine” – con l’80% del materiale costituito da scatti mai pubblicati - sarà altresì stampato come progetto parallelo, non incluso nel boxset. Saranno disponibili tre diverse versioni della pubblicazione, una standard e due da collezione (una delle quali autografata da Yoko Ono).

Il film, infine. La pellicola “Imagine” restaurata e remixata tornerà nelle sale dal 17 settembre con contenuti extra e sarà proiettata in Dolby Atmos. Il mese successivo, poi, il film sarà disponibile all’acquisto in versione DVD e blu-ray. La Eagle Rock pubblicherà anche il documentario “Gimme Some Truth: The Making of John Lennon’s Imagine Album”. Ecco il trailer:

Poco fa è stata condivisa anche la tracklist della pellicola:

Here's the tracklisting for the Imagine film and Extra Features at the cinema showings. The pictures are all restored from original negative and the music is completely remixed from scratch in 7.1 Surround and Dolby Atmos. Find out more at https://t.co/V3FHKVcsVa#UltimateImagine pic.twitter.com/xbyD0D3bZw — John Lennon (@johnlennon) August 18, 2018

Per quanto riguarda le date di uscita dei materiali citati, ove non già specificate, si resta nel campo della speculazione. Il sito web Super Deluxe Edition ipotizza la possibile uscita del boxset nel mese di ottobre – forse il 12. I libri saranno, invece, disponibili – ad eccezione dell’edizione autografata, che potrebbe farsi attendere di più – dal 9 ottobre.