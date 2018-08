Dopo “A Very Special Christmas”, un live natalizio di cinque tracce tratte dal concerto a tema che Slowhand tenne nel 1999 a Washington D.C. nell’ambito delle celebrazioni, indette da Bill Clinton, per il trentesimo anniversario della Special Olympics - associazione sportiva per bambini e adulti con diversi tipi di disabilità mentali –, Eric Clapton si prepara a sfornare un secondo disco, questa volta in studio, sul Natale.

“Happy Xmas” uscirà il 12 ottobre per The Bushbranch Records/Surfdog Records ed è il primo album di Clapton dal 2016, quando uscì “I Still Do”. La copertina, un disegno di Babbo Natale, è stata realizzata da Clapton stesso. Tra le 14 tracce che compongono la raccolta figurano tutte le classiche hit della stagione più fredda dell’anno, come “White Christmas”, “Silent Night” ed “Away in a Manger”, ma anche pezzi meno noti e un inedito: “For Love On Christmas Day”. La versione del chitarrista britannico di “Jingle Bells” è dedicata, come anticipato da Clapton, alla memoria del DJ superstar Avicii, venuto a mancare a 28 anni lo scorso mese di aprile.

Così la voce di “Sunshine Of Your Love” ha presentato l’album:

Avevo in mente che queste canzoni natalizie potevamo essere fatte con una leggera sfumatura di blues e ho iniziato a pensare a come suonare le parti di blues tra le parti cantate. L'ho capito e uno dei brani più identificabili dell'album, quello che ha impresso lo stile fondamentale, è “Have Yourself a Merry Little Christmas”.

L’album è stato coprodotto da Clapton stesso insieme al collaboratore di lunga data Simon Climie.