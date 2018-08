La formazione solista dell’addetto alle sei corde dei Guns N’ Roses ha svelato una nuova traccia della sua prossima fatica solista, “Living The Dream”, in uscita il 21 settembre. Dopo averci fatto ascoltare “Driving Rain”, Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators condividono ora il secondo singolo del loro terzo album insieme, che porta il titolo di “Mind Your Manners”. Il chitarrista dal cappello a cilindro lo presenta così:

Ho scritto questa canzone appena arrivati in studio lo scorso gennaio, per aiutare la band a entrare immediatamente nel giusto mood. È un brano rock semplice e diretto, molto divertente da suonare.

Queste invece le parole del frontman degli Alter Bridge Myles Kennedy:

Non avevo mai sentito nulla di simile a “Mind Your Manners” prima che i ragazzi iniziassero a jammare insieme. È uno di quei brani up-tempo che ti entrano immediatamente in testa, ho capito subito che avrebbe trovato il giusto posto in questo disco. Il testo parla di quando le cose vanno bene e c'è sempre qualcuno che cerca di guastarti la festa e vuole buttarti giù. Bisogna riconoscere queste persone e non permettergli di influenzarci.

Il prossimo 13 settembre la band darà il via a Los Angeles al tour nordamericano a supporto dell’album, che si protrarrà fino alla metà di ottobre, quando Slash si riunirà ai Guns N’ Roses per le tappe finali del lunghissimo “Not In This Lifetime Tour”.